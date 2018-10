Violent incendie au centre de tri des déchets de Mont-Saint-Guibert: "Une reprise du feu est toujours possible"

"Incendie à 17h30 dans le centre de tri des déchets de Mont-Saint-Guibert", a signalé François via notre bouton orange Alertez-nous.

Les pompiers de Wavre ont rapidement confirmé qu'un incendie "très important" s'est déclaré jeudi après-midi sur le site du centre de transfert et de prétraitement de Mont-Saint-Guibert, dans le Brabant wallon. "Nous avons été appelés à 17h22. Sur place, nous avons constaté beaucoup de fumée. Les déchets brûlent rapidement. Toute la clairière du site est en feu", ont-ils précisé.

Pour lutter contre les flammes, plusieurs casernes de la région ont été mobilisées. Au total, une dizaine de véhicules et une cinquantaine d'intervenants ont été envoyés sur place. "Et nous allons dépêcher encore plus de moyens ce soir. Toute la province est concernée", assurent les pompiers de Wavre.





"Une reprise du feu est toujours possible"

Ce vendredi, les services de secours indiquent qu'il n'y a pas de dégâts aux alentours ni de blessés. Pour l’instant, le feu est sous contrôle.

Les pompiers procèdent à l’étalage des déchets pour éviter une reprise. "Il faut casser les tas, mouiller le tout et s’assurer que ça ne reprenne pas. On pense qu’on aura terminé dans la journée. Mais une reprise est toujours possible", ajoutent-ils. "Il n'y a par ailleurs pas de craintes particulières par rapport à des émanations toxiques mais il y a un dégagement de fumée qui dérange le voisinage mais rien de grave."

Pour le moment, on ignore la cause de l'incendie et il n'y a pas encore de bilan médical. "Mais la crainte actuelle, ce sont les émanations toxiques provoquées par les fumées", soulignent les pompiers.