Incendie "très important" au centre de tri des déchets de Mont-Saint-Guibert: "Toute la clairière est en feu"

"Incendie à 17h30 dans le centre de tri des déchets de Mont-Saint-Guibert", nous signale-t-on via notre bouton orange Alertez-nous.

Les pompiers de Wavre confirment qu'un incendie "très important" est en cours sur le site du centre de transfert et de prétraitement de Mont-Saint-Guibert, dans le Brabant wallon. "Nous avons été appelés à 17h22. Sur place, nous avons constaté beaucoup de fumée. Les déchets brûlent rapidement", précisent-ils.

Pour lutter contre les flammes, plusieurs casernes de la région ont été mobilisées. Au total, une dizaine de véhicules et une cinquantaine d'intervenants se trouvent sur place.

"A l'heure actuelle, le feu n'est pas encore maîtrisé. Toute la clairière du site est en feu", indiquent les pompiers de Wavre à 18h30.

Pour le moment, on ignore la cause de l'incendie et il n'y a pas encore de bilan médical.