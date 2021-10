Incendie volontaire dans une église à Ottignies

Un incendie volontaire a été déclenché lundi soir dans l'église Saint-Rémy, dans le centre d'Ottignies, a confirmé mardi le parquet du Brabant wallon. Le feu a été bouté à un tapis, une chaise et un panneau. Le sinistre a été rapidement maîtrisé par les pompiers appelés à intervenir sur les lieux lundi peu avant 20h00. Peu après les faits, a police ottintoise a effectué un contrôle dans un lavoir automatique situé dans le quartier. Un suspect en état d'ébriété y a été identifié et appréhendé. Au moment de son interpellation, l'homme né en 1987 et sans domicile connu se trouvait en possession d'une boîte d'allumettes.

Les policiers ont aussi constaté qu'il dégageait une odeur de fumée. L'intéressé a été privé de liberté et a passé la nuit en cellule de dégrisement. Connu des autorités judiciaires pour d'autres faits de dégradation volontaire, le trentenaire fera prochainement l'objet d'une comparution devant le tribunal correctionnel, dans le cadre d'une procédure accélérée.