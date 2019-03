Infanticide présumé à Mont-Saint-Guibert: des problèmes financiers pourraient être à l'origine du drame

On vous l'annonçait lundi: la mère de la fillette de six ans retrouvée morte vendredi dans une habitation de Mont-Saint-Guibert, a été inculpée d'infanticide et placée sous mandat d'arrêt.

La justice considère que l'intervention d'une tierce personne est très peu probable, or Chloé est morte des suites d'une strangulation.

Sa maman, Caroline, est donc la principale suspecte. D'après SudInfo, cette mère célibataire, née à Séoul en Corée du Sud, est âgée de 39 ans. Et elle faisait peut-être face à des problèmes financiers.

Le quotidien se base sur le témoignage d'un voisin un peu curieux, qui avait repéré récemment "des courriers étiquetés pro justitia, probablement envoyés par un huissier" à destination de la mère accusée d'infanticide.

Les problèmes financiers ne sont donc qu'une piste d'explication du drame parmi d'autres. Rien ne permet d'affirmer qu'ils existent, ni qu'ils sont la cause de l'infanticide présumé.