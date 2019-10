Interdiction des tracteurs sur la Nationale 25: Valérie De Bue annule la mesure, jugée trop dangereuse

Les tracteurs vont pouvoir continuer de rouler sur la Nationale 25. Le ministre wallon de la sécurité routière, Carlo Di Antonio, leur avait interdit l'accès sur cette route entre Nivelles et Grez-Doiceau. La mesure devait entrer en vigueur au mois de janvier. Finalement, ce ne sera pas le cas.

Les tracteurs pourront continuer à rouler sur la Nationale 25. Le ministre wallon de la sécurité routière, Carlo Di Antonio, voulait leur interdire cette route très fréquentée du Brabant wallon dès le mois de janvier. Mais la nouvelle ministre en charge de la sécurité routière a cassé la décision. Interdire les tracteurs sur la nationale est trop dangereux selon elle. Pourtant, la mesure avait été avancée pour des raisons de... sécurité: la cohabitation entre voitures qui filent à 120 km/h et tracteurs beaucoup plus lents posait problème selon le prédécesseur de la nouvelle ministre. Mais pour celle-ci, faire passer les tracteurs dans les villages avoisinants ne ferait que déplacer le problème de sécurité car les infrastructures ne seraient pas du tout adaptées à leur passage. La ministre Valérie De Bue s'expliquera face à Fabrice Grosfilley dans l'invité politique ce matin sur Bel RTL.

Valérie de Bue déclare vouloir travailler sur le fond et régler le problème là où il se trouve. Elle annonce notamment l'installation de nouveaux radars tronçons sur la nationale et des contrôles mobiles renforcés. Les agriculteurs seront eux aussi impliqués, avec des formations à la sécurité et une meilleure signalisation lumineuse de leurs convois.