Contrôle Covid musclé à Waterloo: la vidéo non-montée par la famille tend à prouver la version des policiers

Une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux donne plus de détails sur l'intervention policière dans une habitation de Waterloo vendredi dernier. Elle tendrait à confirmer la version de la police et du parquet : la mère de famille aurait frappé la première.

Vous êtes nombreux à nous avoir signalé l'existence de ces nouvelles images via notre bouton orange Alertez-nous. L’interpellation pour non-respect des mesures sanitaires avait fait polémique, la famille contrôlée ayant dénoncé dans toute la presse la violence présumée exercée par les policiers.

Mais dans cette version non coupée de la vidéo, l'attitude de la mère de famille est mise en cause.

Cette vidéo commence avec les images qu'on connaissait déjà. La mère de famille filme les nombreux policiers présents. Elle sort dehors et une des policières lui dit : "Vous pouvez arrêter de me filmer svp ?" C'est là que son GSM est arraché et qu'elle aurait répliqué, selon les agents.

Plusieurs membres de la famille le reconnaissent dans ces nouvelles images. "C’est leur travail. Stop", crie une dame sur une jeune fille qui s’inquiétait de voir sa mère maitrisée par la police. En fait, la plupart des participants sont restés calmes et semblaient comprendre la réaction de la police, puisque "Val a foutu une tarte à un collègue", lui crie-t-elle encore.

Plus loin dans la vidéo, des jeunes filles s’emportent contre les policiers. L’une d’entre elles déclare leur demande : "Vous tabassez une mère devant la fille mineure de 11 ans parce qu’elle a mis une petite baffe ?"

Ces extraits pourraient donc confirmer la version du parquet selon laquelle des coups volontaires avaient été portés sur les policiers.

Une partie de la famille sera entendue fin janvier par la justice pour rébellion en bande, coups à policiers et infraction relative au couvre-feu.

COVID-19 en Belgique : où en est l'épidémie ce mercredi 23 décembre?