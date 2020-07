Jodoigne impose le port du masque aux plus de 12 ans dans son centre-ville

Le bourgmestre de Jodoigne Jean-Luc Meurice a annoncé mercredi qu'en concertation avec les membres du collège communal et le gouverneur du Brabant wallon, il a décidé d'imposer le port du masque aux personnes âgées de plus de 12 ans sur l'ensemble du centre-ville. Ce port du masque est obligatoire non seulement dans les commerces mais aussi sur les parkings des commerces et établissements horeca. C'est le cas aussi dans les plaines de jeux, au skateparc jodoignois et dans toutes les zones susceptibles d'accueillir des passants en dehors de la bulle personnelle des citoyens.

L'arrêté pris mercredi par le bourgmestre de Jodoigne détaille l'ensemble des rues concernées par cette nouvelle obligation imposée aux plus de douze ans, et établit la liste des autres lieux où le masque sera obligatoire."L'arrêté du bourgmestre a pour objectif principal de protéger la santé des citoyens. (...) Les autorités communales sont conscientes des efforts déjà réalisés par les Jodoignois et les remercient. Nous devons faire preuve de solidarité, de patience, de courage et veiller les uns sur les autres", indiquent les autorités communales de Jodoigne.