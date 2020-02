Jodoigne: un incendie ravage le château de Dongelberg

Le château de Dongelberg est touché par un incendie. Le feu s'est déclaré ce mardi soir alors que le bâtiment est en travaux.

Plusieurs personnes nous ont envoyé leurs témoignages via le bouton orange Alertez-nous. "Important incendie au château de Dongelberg, qui était justement à vendre. De nombreux sapeurs pompiers sont sur place", nous a indiqué Pascal. "Le château de Dongelberg, magnifique patrimoine, est en feu", nous a écrit un autre témoin.

Nous avons pu joindre Jean-Luc Meurice, bourgmestre de Jodoigne, pour en savoir plus. "C'est un château qui était en cours de rénovation qui appartient à un privé. J'ai été averti pendant la séance du conseil communal. Je me suis rendu sur place, l'incendie est vraiment très conséquent. Toute la toiture est partie en fumée. L'incendie n'est toujours pas maîtrisé actuellement, donc les pompiers sont toujours à pied d'œuvre", nous a indiqué le bourgmestre peu avant 22h.

Même si son histoire pourrait être plus ancienne, le château tel qu'on le connaît a été construit en 1865 sur l'impulsion du baron Joseph-Louis Osy de Zegwaart. En 1919, à la sortie de la Première Guerre mondiale, les lieux sont achetés par l'Oeuvre nationale de l'enfance (ONE) et deviennent le home Henri Velge. Jusqu'à la fin des années 70, le château a hébergé les consultations de l'ONE. Il a ensuite été vendu à une association proche de l'Opus Dei. D'après l'Echo, ces dernières années, il a été racheté par le prince Stéphane de Lobkowicz, qui l'a remis en vente à la mi-2019.

Le bâtiment fait 3.000 m² et dispose de 20 chambres.