Jodoigne: une pétition lancée par les riverains pour l'aménagement de l'axe de liaison entre l'E40 et l'E411

A Jodoigne, les habitants du village de Piétrain en ont assez du trafic de transit. La rue Longue est sans cesse envahie par des navetteurs qui font la liaison entre l'E40 et l'E411. La vitesse excessive et la présence de poids lourd énervent les riverains.

Marie-Emilie Hulot, riveraine et auteure de la pétition estime que la situation est devenue insupportable: "On pourrait essayer de faire respecter le code de la route. Il faut savoir que dans la rue, la vitesse est limitée à 50 km/h et que les camions de 10 tonnes sont interdits, sauf circulation locale. Ce qui n'est pas respecté non plus. Cela devient dangereux pour nos enfants, nos familles et nos animaux de compagnie. J'ai donc décidé qu'il fallait faire quelque chose et que tous ensemble, on allait peut-être y arriver."

Et de décrire: "Le passage des camions provoque des vibrations jusque dans les maisons. Certaines façades se fissurent, une cheminée s'est effondrée."

Il y a bien deux radars sur ce tronçon mais ils n'effraient pas grand monde: "Les radars ne sont pas actifs et ils sont situés à l'entrée et la sortie, donc entre eux, ils accélèrent", détaille Marie-Emilie

Ces riverains réclament des aménagements de voirie. La rue longue est une artère régionale. Jodoigne soutient ses habitants dan cette requête. Une réunion avec le Service Public de Wallonie est prévue le 17 septembre.