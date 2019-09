Journée de recrutement pour Engie: "On espère aboutir à environ 3.000 engagements"

Sur le marché du travail, les profils techniques sont toujours aussi recherchés. C’est notamment le cas du groupe énergétique Engie qui doit engager des centaines de personnes, principalement des ingénieurs et des techniciens. Pour attirer les meilleurs candidats, l'entreprise doit s'adapter au thème actuel de la protection de l'environnement. Une journée de recrutement a donc été organisée. Celle-ci se déroulait à Nivelles.

Une centaine de personnes sont venues postuler ce matin à Nivelles. L’aspect écologique est devenu une réelle plus-value pour les candidats. C’est le cas de Widad qui commence ses recherches d’emploi après une formation dans le domaine de l’énergie verte. "Qui dit énergie, dit un milieu avec moins d’émission carbone, moins de pollution et donc moi je trouve que produire de l’énergie verte est devenu vraiment vital pour un environnement plus sain et plus propre", nous raconte-t-elle.

Djemen fait la même constatation, l’écologie est de plus en plus importante dans son métier d’électrotechnicien. "Je pense que c’est un engagement d’un nouveau millénaire puisqu’avec l’énergie renouvelable, on passe à une autre vitesse, à la protection du climat en général. C’est un engagement pour toutes les entreprises".

Objectif de l’entreprise: recruter 3.000 personnes, comme l'affirme Isabelle van Wichelen, responsable recrutement Engie Benelux. "Disons que depuis le début de l’année passée, on a déjà 2.200 personnes. On espère vraiment qu’à la fin de cette année-ci d’aboutir à à peu près 3.000 engagements. Cela veut dire qu’il reste encore quelques postes ouverts en Flandre ainsi qu’à Bruxelles et en Wallonie".

Engie compte au total 17.000 employés en Belgique.