Journée nationale d'actions syndicales: une opération escargot et plusieurs zonings bloqués dans le Brabant wallon

Les zonings de Saintes (Tubize), Nivelles Sud et Wavre Nord font l'objet d'actions de blocage ce vendredi matin dans le cadre de la journée d'actions syndicales menée au niveau national. D'importantes entreprises du Brabant wallon sont également à l'arrêt. C'est le cas de GSK à Wavre, de Twindisk à Nivelles, des entreprises de travail adapté Village n°1 (Braine-l'Alleud) et Axedis (Limal), des carrières de Quenast, de Derbigum (Perwez) ou encore de Clariant (Louvain-la-Neuve). Un piquet de grève est installé devant NLMK Clabecq. Une action escargot est par ailleurs annoncée sur la RN25.



Cette action escargot sera menée par la FGTB aux environs de 8h00. Le regroupement des participants est en cours à hauteur du pont de Promelles (Genappe) et le cortège se rendra à la vitesse d'un tracteur, ralentissant ainsi le trafic sur la RN25, jusqu'au rond-point de Corbais puis à Wavre, avant de rentrer à Nivelles.

De son côté, la CSC a organisé le blocage de plusieurs entreprises de titres-services, habituellement peu touchées par ce type d'action, et les militants organiseront un rassemblement à 10h00 à Wavre, devant le siège de l'Union wallonne des entreprises. Les syndicats veulent exprimer leur colère contre la réforme des pensions du gouvernement fédéral, l'attitude "déresponsabilisée" des employeurs, l'échec des négociations sur les métiers pénibles et les problèmes de pouvoir d'achat. Ils souhaitent également démontrer leur fermeté avant le début des discussions sur l'accord interprofessionnel.