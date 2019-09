Journées du patrimoine: à Ittre, sur les traces de décors de films emblématiques

Vous ne le savez peut-être pas, mais plusieurs films ou séries étrangers ont été tournés à Ittre, dans le Brabant Wallon. À l'occasion des journées du patrimoine, la ville propose de découvrir ces lieux qui ont servi de décors pour le cinéma.

"Mandy", un thriller américain qui doit une de ses scènes phares à Ittre. C'est dans une forge de la ville que l'acteur américain Nicolas Cage, vedette du film, a créé une épée.

Cette forge, patrimoine du 18e siècle, est un lieu typique recherché par la production. "Ils cherchaient une forge encore en activité, dans laquelle on pouvait vraiment allumer un feu et forger quelque chose", explique Sophie Peetersbroeck, présidente du syndicat d'initiative d'Ittre. "On a même été remerciés dans le générique."





Moins de taxes et plus de charme

Autre lieu découvert : une salle communale toute simple, mais rendue célèbre dans le film "Potiche", avec Catherine Deneuve. L'actrice y joue une femme soumise qui devient femme d'affaires. "C'est amusant de voir le décor et de revenir dans l'ambiance du film", raconte une visiteuse. "C'est ce qui me plaît dans cette initiative."



Le Château d'Ittre a lui aussi été un décor du septième art, notamment pour le film "Le huitième jour". La région est bien aimée du cinéma et est habituée à recevoir des équipes de production et des stars, comme Gérard Depardieu ou encore Jamel Debbouze. "On prisait des endroits en Belgique pour bénéficier du système de Tax Shelter et d'endroits préservés et typiques", selon Didier Verboomen, guide bénévole à Ittre.

Dans des lieux préservés ou rénovés, comme une salle de bal qui fait encore danser les mariés, le thème de ces journées est "Le patrimoine sur son 31".