L'auteur de plusieurs vols avec effraction à Waterloo a été arrêté

Un cambrioleur interpellé samedi à Waterloo a été placé lundi sous mandat d'arrêt et écroué, a-t-on appris auprès du parquet du Brabant wallon.



Un homme suspecté d'avoir commis plusieurs vols avec effraction à Waterloo, dont un dans une habitation de la drève Richelle et un second dans une propriété de l'avenue Adolphe Schattens, a été appréhendé samedi soir et aussitôt privé de liberté.

L'individu a rapidement pu être identifié et interpellé grâce au signalement précis des victimes et aux renseignements fournis par un inspecteur de quartier. Le suspect est âgé d'une trentaine d'années, originaire du quartier et bien connu des autorités judiciaires. Il a été présenté lundi matin à un juge d'instruction brabançon qui lui a décerné un mandat d'arrêt.