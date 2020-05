L'énorme incendie de Tubize n'est pas accidentel

La thèse d'un acte volontaire est privilégiée par les autorités judiciaires dans l'affaire de l'important incendie qui a ravagé un immeuble à Tubize, dans la nuit de mercredi à jeudi à Tubize.

"Selon les constatations effectuées par les pompiers, l'origine de l'incendie ne serait pas accidentelle. Nous avons requis l'intervention d'un expert judiciaire en incendie qui est attendu sur les lieux dans les heures qui viennent", a précisé la porte-parole du parquet brabançon à l'agence Belga.

Les pompiers brabançons des postes de Tubize, Nivelles et Braine-l'Alleud, ainsi que leurs collègues hennuyers de Braine-le-Comte se sont déployés vers 2h50 du matin à l'angle des rues Dehase et des Frères Lefort, à Tubize. Un immeuble de trois étages y était en proie aux flammes. Le sinistre est survenu au niveau du premier étage. Personne ne se trouvait alors dans le bâtiment. Tandis que les secouristes travaillaient à l'extinction des foyers, la toiture s'est complètement embrasée vers 4h00. Deux heures plus tard, le sinistre était sous contrôle. Les opérations se sont terminées jeudi matin vers 8h00.