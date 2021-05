L'Institut de la Providence à Wavre fermé ce lundi et ce mardi en raison de trop nombreux cas de Covid. 1.000 élèves au total n'auront ainsi pas cours en ce début de semaine.

"L'institut ferme suite à la demande de la médecine scolaire. Depuis la semaine passée, il y a eu de nombreux cas et ça se propage rapidement. Je ne préfère pas donner de nombre car je n'ai pas les chiffres exacts. Par mesure de prudence, il a été décidé de fermer l'école", explique la directrice Pascale Maljean. "On souhaite avoir les retours des tests pour avoir une image de la situation et savoir ce qu'on devra faire pour maintenir la sécurité sanitaire. 5 classes ne pourront de toute façon pas venir durant 2 semaines."

La décision de fermer l'Institut a été prise ce dimanche. Les parents ont été prévenus par la direction.