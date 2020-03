L'UCLouvain, par précaution, suspend les soirées étudiantes à partir de ce mardi

(Belga) L'Université catholique de Louvain (UCLouvain) a confirmé mardi un nouveau cas d'infection au covid-19 et un autre cas encore suspect parmi sa communauté estudiantine. Ces deux cas ne sont pas liés à celui de l'assistant annoncé lundi. Par précaution, l'Université a décidé de la suspension de toutes les soirées des cercles, régionales et kot-à-projets dans les lieux d'animation dès ce mardi. L'UCLouvain annoncera d'autres mesures dans un avenir proche, indique-t-elle sur son site internet.

Les responsables expliquent le décision de suspendre les soirées étudiantes par leur nature, leur succès et la promiscuité qu'elles engendrent: elles constituent dès lors des lieux qui favorisent plus facilement la propagation du virus. L'UCLouvain indique compter sur la conscience de la communauté universitaire qu'il faut progressivement prendre des mesures plus strictes pour limiter cette propagation. Et comme il est probable que de nouveaux cas seront détectés dans les jours à venir, d'autres mesures interviendront encore. "Des mesures plus strictes pour limiter la propagation du virus seront annoncées dans un proche avenir. Avec le nombre de cas rapportés pour le moment, il reste possible de prendre des mesures individuelles au niveau de notre université (traçage des activités et nettoyage professionnel des lieux de cours ou de travail des personnes infectées) mais nous avons conscience que cette situation est temporaire", indique l'UCLouvain. "Nous allons probablement devoir prendre des mesures plus collectives qui limitent la propagation du virus tout en préservant l'accès aux activités pédagogiques et à l'organisation du travail, via des adaptations qui seront mises progressivement en place." (Belga)