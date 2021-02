La Belgique sous la neige: "Aujourd'hui, on surnomme cette petite rue de Wavre la piste NOIRE"

Le froid et la neige se sont abattus sur une bonne partie du pays cette nuit et ce matin. Les épandeurs sont sortis pour sécuriser un maximum de routes. La situation est toutefois plus compliquée sur le réseau secondaire, comme nous l'a raconté notre journaliste Michaël Menten en direct de Wavre dans la province du Brabant Wallon.

"Regardez cette rue derrière moi, on la surnomme la piste noire. Nous sommes dans un petit quartier de la commune de Wavre et je peux vous dire que si vous n'aviez pas de pneu neige ce matin, cela aurait été impossible de la monter. Ce quartier illustre bien la situation actuelle. C'est généralement le réseau secondaire qui pose problème. Les équipes d'épandage sont déjà passées deux fois ce matin avec les températures négatives. Il faudrait presque passer toutes les deux heures, ce qui est évidemment impossible vous l' imaginez. Nous avons suivi tout à l'heure une patrouille réveillée au beau milieu de la nuit pour venir déneiger alors elle commence par les lignes de bus ensuite les écoles, les rues en pente, et seulement ensuite les routes secondaires. Comme ici, c'est un travail gigantesque qui prend du temps et qui n'est pas toujours compris par tout le monde."

Certains Wavriens n'étaient pas contents ce matin, comme le montrent des témoignages recueillis ce matin pas notre journaliste: "Il n'y a personne qui est encore passé, surtout vu l'heure qu'il est quand même. C'est triste parce que je regarde j' ai mis une plomb avant d' essayer d'arriver jusqu' ici. Même en première donc c'est vrai que les routes sont dégagées mais dans les petits chemins et tout comme ça ben non..."

"La ville vient de passer et là, il n'y a aucun problème", explique un automobiliste.

Une dame félicite les équipes d'épandage: "Il faut se lever tôt et par ces temps difficiles et je leur dis courage. On les remercie parce que sans eux on est vraiment coincé..."

