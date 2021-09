La direction du groupe de logistique Kuehne Nagel annonce la fermeture de son site à Nivelles: plus de 500 licenciements

La direction du groupe de logistique Kuehne+Nagel a annoncé mercredi la fermeture de son site nivellois d'ici l'automne 2022. Une procédure de licenciement collectif va être lancée, concernant les 549 personnes actives.



La situation de Logistics Nivelles est "particulièrement préoccupante" depuis la reprise de l'usine en 2005, selon Kuehne+Nagel. "Après plusieurs réorganisations, le site continue à générer des pertes importantes au fil des années. (...) Sans perspective de profitabilité, la société ne peut plus, (au départ de Nivelles), continuer à servir (Carrefour, NDLR), son client unique actif dans la grande distribution."

Afin de pouvoir encore approvisionner ce client, la direction envisage de relocaliser l'activité aclote vers deux implantations en Flandre: Kontich (Anvers) pour les produits secs et Kampenhout (Brabant flamand) pour les produits frais. Kuehne+Nagel adoptera une configuration nationale pour la gestion de ces deux types de produits, au départ de ces deux sites flamands. La procédure d'information et de consultation en matière de licenciement collectif a été lancée mercredi. La direction "fera tout pour que cette phase se déroule de la meilleure façon possible, dans un esprit de dialogue".

Le communiqué

Devant faire face à des difficultés chroniques, la société Logistics Nivelles S.A. se voit contrainte d’envisager la fermeture de son site nivellois.

Nivelles, 22 septembre 2021. Depuis son acquisition en 2005 par le groupe Kuehne+Nagel, la situation de Logistics Nivelles est particulièrement préoccupante.

D’un point de vue financier, après plusieurs réorganisations, le site continue à générer des pertes importantes au fil des années. Les efforts déployés pour tenter de résoudre cette situation ne suffisent pas à revenir au seuil de rentabilité. En 2021, une nouvelle augmentation de capital s’est avérée nécessaire pour compenser ces pertes. Sans perspective de profitabilité, la société ne peut plus continuer à servir son client unique actif dans la grande distribution.

Par ailleurs, le site ne parvient pas à fournir un niveau de services satisfaisant à un coût compétitif, le niveau de productivité est en-dessous des normes et les changements de processus s’avèrent très difficiles à mettre en œuvre.

Compte tenu de ces problèmes majeurs et en vue de pouvoir poursuivre son activité au service de ce client, Kuehne+Nagel a réalisé une analyse en vue de définir une configuration visant à améliorer le niveau de services, à retrouver la rentabilité de l’activité, tout en offrant une polyvalence suffisante pour faire face aux variations et changements futurs du marché.

Cette analyse démontre que passer de la configuration régionale actuelle pour les produits secs (non périssables) et frais à une configuration nationale répondrait à l’ensemble de ces objectifs.

Au niveau des produits secs, avec un seul entrepôt national, le service se verrait renforcé tant en termes de qualité que de gestion des coûts, avec moins de stocks, donc moins de surface nécessaire dans l'entrepôt et moins d'encadrement. Le site de Kontich possède les meilleurs atouts (qualité de service, productivité, situation géographique) pour gérer l’ensemble de cette activité au niveau national.

Au niveau des produits frais, une organisation nationale impliquerait la prise en charge de la livraison de magasins de grands volumes et une modification de l’infrastructure. Comme le site actuel de Nivelles n’est pas adapté pour gérer plus de volumes de produits frais et présente les mêmes inconvénients en termes de productivité, de coût de la main d’œuvre et de localisation, le nouveau bâtiment de Kampenhout présenterait de nombreux avantages pour accueillir cette nouvelle activité, avec plusieurs clients, une force face aux fluctuations éventuelles du marché.

Comme le site de Nivelles ne peut pas répondre aux défis de la distribution de produits secs et frais, la Direction se voit contrainte d’annoncer son intention de fermer le site de Nivelles d’ici l’automne 2022, et par conséquent, se voit également contrainte d’envisager un licenciement collectif pour l’ensemble du personnel, soit 549 personnes.

La Direction entreprend aujourd’hui avec les partenaires sociaux la procédure d’information et de consultation en matière de licenciement collectif. Elle fera tout pour que cette phase se déroule de la meilleure façon possible, dans un esprit de dialogue.

