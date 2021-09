La direction du groupe de logistique Kuehne+Nagel a annoncé mercredi la fermeture de son site nivellois d'ici l'automne 2022. Une procédure de licenciement collectif va être lancée, concernant les 549 personnes actives.



La situation de Logistics Nivelles est "particulièrement préoccupante" depuis la reprise de l'usine en 2005, selon Kuehne+Nagel. "Après plusieurs réorganisations, le site continue à générer des pertes importantes au fil des années. (...) Sans perspective de profitabilité, la société ne peut plus, (au départ de Nivelles), continuer à servir (Carrefour, NDLR), son client unique actif dans la grande distribution."

Afin de pouvoir encore approvisionner ce client, la direction envisage de relocaliser l'activité aclote vers deux implantations en Flandre: Kontich (Anvers) pour les produits secs et Kampenhout (Brabant flamand) pour les produits frais. Kuehne+Nagel adoptera une configuration nationale pour la gestion de ces deux types de produits, au départ de ces deux sites flamands. La procédure d'information et de consultation en matière de licenciement collectif a été lancée mercredi. La direction "fera tout pour que cette phase se déroule de la meilleure façon possible, dans un esprit de dialogue".

Les travailleurs anéantis

Face à cette annonce, les nombreux travailleurs de l'usine sont effondrés. Ils ont poussé le bouton orange Alertez-nous pour témoigner de leur incompréhension. "On l'a appris ce matin... On est tous en grève. Ça fait 32 ans que je travaille ici, je suis venu dès que j'ai eu fini mes études, nous confie un employé administratif. C'est difficile, 32 ans de boîte, vous imaginez... La situation est très tendue avec la directrice. Tout le monde est anéanti, des gens ont fait des prêts, ils ont signé il y a à peine un an et on nous annonce ça."

Sur place, la tension monte. À 17 h, une équipe de nuit s'apprêtait à relayer les travailleurs présents depuis ce matin. Le but étant de continuer à bloquer le site.

La police a fait le déplacement pour contenir la situation. Les employés font barrages, empêchant les camions de sortir du site. "Les camions bloquent la voiture de la directrice pour ne pas qu'elle s'en aille et il y a un feu. Les chauffeurs peuvent entrer pour vider leur camion mais ils ne veulent pas charger et partir avec la marchandise", poursuit-il.

Même si l'annonce a fait l'effet d'une bombe chez Logistics, les travailleurs avouent qu'ils s'y attendaient un peu. "On le sentait venir. Depuis que la nouvelle directrice flamande est arrivée, elle faisait tout pour déplacer les activités vers la Flandre", ajoute l'employé administratif.

Les quelque 549 travailleurs sont en colère. Selon une autre employée de l'usine, l'arrêt de travail devrait durer plusieurs jours. "Les syndicats étaient au courant et ils ne nous ont rien dit. On croit que ça faisait plus ou moins deux ans qu'ils savaient. Là, je suis dans l'usine et on a tout bloqué. Nous ne sommes pas d'accord, ce n'est pas correct. Nous, on le vit très mal, ça fait 13 ans que je travaille ici et mon compagnon 21 ans...", dit-elle.

Un "sabotage" de l'outil nivellois, dénoncent les syndicats

Les syndicats de l'entreprise Logistics Nivelles ont réagi de façon virulente à l'annonce mercredi de la décision du groupe de logistique Kuehne+Nagel de fermer le site brabançon d'ici l'automne 2022. Une procédure de licenciement collectif va être lancée, concernant les 549 personnes actives. Selon la CNE, la situation sur place est "très tendue", avec une personne qui a été blessée et un blocage des entrées et des sorties. Déterminés et scandalisés, les syndicats dénoncent un "sabotage" de la part de la direction, qui a tout fait pour plomber l'outil nivellois.

La direction a saboté le travail ici depuis deux ans et on peut le démontrer

Kuenhne+Nagel justifie sa décision de fermeture par l'absence de perspective de profitabilité pour continuer à servir depuis Nivelles l'enseigne de grande distribution Carrefour. Le groupe logistique envisage dès lors de relocaliser l'activité vers deux implantations en Flandre: Kontich (Anvers) pour les produits secs et Kampenhout (Brabant flamand) pour les produits frais. L'annonce a été faite lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire mercredi matin. Les permanents syndicaux, qui se disent scandalisés par cette annonce, ont demandé aux membres de la direction d'annoncer eux-mêmes leur intention au personnel. La direction est sur place, les travailleurs sont sortis devant l'entreprise et la police a bloqué la circulation dans une partie de la rue de l'Industrie, craignant des débordements. "La direction a saboté le travail ici depuis deux ans et on peut le démontrer", fulmine Didier Lebbe, secrétaire permanent CNE. "Les travailleurs réagissent très mal à l'annonce. Un garde du corps qui accompagnait la direction quand elle est allée s'adresser au personnel a été blessé et emmené à l'hôpital", raconte le syndicaliste. Sur place, plus aucune marchandise ne sort ni ne rentre du dépôt. "On est en guerre avec Kuehne+Nagel!", tonne-t-on du côté du Setca. "On veut leur faire mal au portefeuille et on va s'organiser en front commun pour aller fermer les autres dépôts en Belgique", prévient Pascal Strube, secrétaire permanent pour le Brabant wallon du syndicat socialiste.

Philippe Lescot, pour la CSC Transcom, parle d'un scandale. Pour lui, si la direction peut aujourd'hui parler d'une productivité moindre sur le site de Nivelles, c'est à cause d'un manque d'investissement - ce que réfute la direction du groupe - sur place. "Nous leur avons promis une lutte sociale comme ils en ont peu connu !", martèle-t-il. Le Setca dénonce en outre le rapatriement de l'ensemble des activités vers la Flandre, dont le site de Kampenhout, à encore construire, se trouve distant d'à peine 50 km de celui de Nivelles. "L'annonce d'aujourd'hui est stratégique. La direction a décidé de plomber le dépôt, après une lourde restructuration en 2015, avant laquelle plus de 750 personnes travaillaient à Nivelles", rappelle Pascal Strube. Il déplore que l'on n'ait même pas proposé aux travailleurs actifs chez Logistics Nivelles d'être eux aussi relocalisés sur les deux sites flamands.

De son côté, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, a appelé, la direction du groupe Kuehne+Nagel à "reconsidérer" sa décision. "J'apprends avec stupéfaction que le déménagement au sein de notre pays de Logistics Nivelles entraine un licenciement collectif. J'ai convenu de rencontrer les syndicats prochainement. Un contact avec la direction sera également pris. J'appelle celle-ci à reconsidérer sa décision", a tweeté le ministre-président wallon.

Interrogé en séance plénière du parlement wallon par les députés André Antoine (cdH) et Germain Mugemangango (PTB), le ministre régional de l'Economie, Willy Borsus, s'est quant à lui étonné de la délocalisation de l'activité au nord du pays, sans qu'un transfert des travailleurs ne semble envisagé. "Nous allons solliciter une rencontre avec la direction et avec les syndicats afin de comprendre l'ensemble des paramètres. Mais cela ne nous suffit pas. Il faut que nous puissions tout faire pour préserver l'activité et un maximum d'emplois", a-t-il assuré.

"C'est scandaleux, parce que tout a été préparé et s'est mis en place progressivement pour cette délocalisation", abonde Barbara Leduc, pour la CGSLB. Les syndicats entendent tout faire pour sauver le dépôt nivellois et vont faire appel aux responsables politiques pour qu'ils interviennent dans ce dossier. Dans l'immédiat, un autre conseil d'entreprise extraordinaire est annoncé à 13h00 chez Supertransport, une entreprise logistique également active sur le site nivellois. Elle emploie 180 personnes environ, dont 150 chauffeurs, et est chargée du transport des marchandises depuis Nivelles vers les magasins Carrefour. Les syndicats s'interrogent sur la teneur des annonces qui seront faites au sein de ce sous-traitant de l'enseigne de grande distribution et filiale du groupe Jost.