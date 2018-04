La FOUDRE provoque un violent incendie d'une école à Nivelles: "Mon épouse m'a appelé en hurlant, elle a vu l'éclair tomber sur la toiture"

En raison de l'orage, un violent incendie s'est déclaré dimanche soir dans une école d'enseignement supérieur à Nivelles, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon.

Les pompiers brabançons de la caserne de Nivelles ont été appelés à intervenir, dimanche soir vers 21h00, dans la rue Emile Vandervelde où la toiture de l'école d'enseignement supérieur pédagogique Paul-Henri Spaak a été frappée par la foudre.

L'impact a fait tressauter toute la famille de Nicolas qui habite juste à côté. Il confie au micro de Simon François la peur que sa famille a vécue: "Mon épouse m'a appelé en hurlant. En fermant les tentures, elle a vu l'éclair qui tombait droit sur la toiture, juste à côté du clocheton et quelques secondes après, de la fumée s'en est dégagée et on a appelé les services d'incendie qui sont venus très rapidement".

L'impact a provoqué un trou dans la toiture qui s'est embrasée. Les pompiers ont pu maîtriser l'incendie. La toiture venait justement d'être rénovée. Le bâtiment abrite les services administratifs de l'école et de la Fédération Wallonie Bruxelles. Il n'y a pas de blessé. Les pompiers luttaient toujours contre les flammes peu avant 22h.

Le lieutenant Patrick Maurer détaille l'opération d'envergure déployée par les pompiers à notre journaliste François Simon: "Nous avons reçu un appel pour un dégagement important de fumée ici à l'école normale. Nous sommes directement intervenus sur place avec une pompe de Nivelles, de Braine L'Alleud et une échelle de Tubize et j'ai demandé un renfort d'une deuxième échelle de Braine L'Alleud. Nous avons commencé par faire une reconnaissance dans les combles qui étaient fortement enfumés et il n'y avait aucune flamme apparente au niveau de la toiture."

Et de préciser: "C'est un incendie important. Il n'y a pas de blessé parce qu'heureusement c'était le week-end et les combles étaient inoccupées, donc il n'y a pas de souci."

Selon nos informations, la toiture de l'établissement avait été refaite en 2017.

> COULÉES DE BOUES, ARBRES SUR LES ROUTES, ÉCLAIRS,...LA MÉTÉO SE DÉCHAÎNE SUR LA BELGIQUE