Dans le Brabant wallon, les intempéries des derniers jours ont causé d'importants dégâts par endroit. À Lasne, la foudre a frappé une habitation. "C'est un bruit vraiment inimaginable parce que c'était vraiment à quelques mètres. Un bruit très court mais très puissant", témoigne Lara, encore marquée. D'un impact d'une intensité exceptionnelle, la foudre a réduit la maison voisine en cendres.

L'éclair a surpris tous les habitants du quartier dans un bruit assourdissant : "Jusqu'au lendemain on avait un sifflement, un bourdonnement dans l'oreille et là ça va mieux. C'est plutôt les odeurs, enfin des nausées qu'on avait. J'ai jamais entendu un bruit aussi fort de ma vie".

"Tout s'est éteint dans la maison"

Électroménager, télévisions, ordinateurs et Internet : les dégâts se multiplient dans le quartier. À quelques mètres, Guy a eu plus de chance : "Tout s'est éteint dans la maison. Heureusement c'est un disjoncteur et donc la différence entre les deux phases, ça a tout coupé et donc ça a préservé tout ce qui était encore allumé". "On sait qu'on doit éteindre télévision et autres appareils délicats et on ne le fait jamais", avoue-t-il.

Heureusement il n'y a pas de blessés. Pourtant, la foudre est passée par l'évier alors que l'occupante y faisait la vaisselle. Rapidement, la toiture a pris feu. Les pompiers ont à peine eu le temps de sauver l'habitation de Lara juste à côté. Elle vit encore des nuits difficiles. "Pendant la nuit, on entend l'eau qui coule toujours et puis des craquements. C'est assez impressionnant, on se demande 'est-ce que ça recommence ou pas ?' C'est le bois qui tombe".

Les travaux de rénovation dureront plusieurs mois. En attendant, une cagnotte est lancée sur les réseaux sociaux par les habitants du quartier afin de venir en aide aux victimes de ces intempéries.