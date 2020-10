La Hulpe: le bourgmestre ordonne la fermeture des écoles à partir de jeudi jusqu'au 16 novembre

Le bourgmestre de La Hulpe a décidé que les 4 écoles de sa commune n'accueilleraient plus les enfants à partir de ce jeudi et ne rouvriraient au plus tôt que le lundi 16 novembre.

"Les cours en présentiel sont suspendus dans les écoles libres (Notre Dame et Saint Léon) et communales (Colibris et Lutins) tant dans les classes maternelles que primaires du 29 octobre 2020 au 13 novembre 2020 inclus. Les instituteurs des classes de primaire dispenseront les cours en « distanciel » et mettront tout en œuvre pour poursuivre leur mission qui consiste en la formation des enfants. Des garderies, avec maintien des bulles sanitaires, seront organisées dans chaque école pour les familles qui n’ont pas d’autres solutions que de mettre leurs enfants à l’école", informe la commune.

Depuis le début de l'épidémie en mars, La Hulpe a enregistré 308 cas confirmés pour une population de 7320 habitants (chiffres 2018).