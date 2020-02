La piscine de la Dodaine fermée à Nivelles pour nettoyage: il faut remplacer 1.200 mètres cube d’eau

La piscine de la Dodaine à Nivelles est fermée pendant les vacances de carnaval. Les bassins doivent être vidés, et les machines contrôlées. C'est une obligation légale de pratiquer ces travaux tous les deux ans.

"Cela prend plus d’une journée pour vider. Ensuite, on a deux jours pour nettoyer les bassins et après on doit relancer les pompes, désinfecter, etc. Et cela prend plus de quatre jours avec le chauffage compris", explique Pierrick Flabat, gestionnaire de la piscine de la Dodaine.

Les nageurs pourront donc revenir dès lundi, une fois que les 1.200 mètres cube d’eau seront remplacés.

Cette fermeture ne devrait pas avoir un impact important puisque la semaine de carnaval est la moins fréquentée de l’année. On dénombre à peine 300 nageurs contre 1.200 en semaine normale. Les écoles et les clubs sportifs sont en effet fermés.