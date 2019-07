La piscine du Bois des Rêves est pleine à CRAQUER: la capacité maximale est pratiquement atteinte cet après-midi (vidéo)

1 millier de personnes, c'est la capacité maximale qui est autorisée au Bois de Rêves. Cet après-midi, ce nombre était pratiquement atteint. Des bouteilles d'eau ont été distribuées, le personnel a été renforcé. Ceux qui travaillent le plus aujourd'hui, ce sont les sauveteurs, comme Mélodie, interrogée sur place par notre journaliste Fanny Dehaye.

A quoi un sauveteur doit-il être attentif lors des jours de canicule? "Quand il y a beaucoup de monde comme ça, on fait encore plus attention aux enfants qui sont seuls, aux jeux dangereux que certains peuvent faire. On évite les accidents pour que tout le monde passe une super bonne journée".

Le Bois des Rêves, c'est aussi une pleine de jeux et des promenades en forêt, mais bien évidemment, c'est la piscine qui a le plus de succès aujourd'hui!