La plus grande compétition de Handifoot se déroule ce samedi à Tubize dans le centre d'entraînement des Diables Rouges

A Tubize, la plus grande compétition de Handifoot se tient ce samedi dans le centre d'entrainement des Diables Rouges. Un millier de joueurs atteints d'un handicap physique ou mental s'affrontent. Leur but aujourd'hui, et tout au long de la saison: prendre du plaisir grâce au sport.

A 40 ans, Rémy, originaire de Mons, joue au football depuis plusieurs années. A l’âge de 13 ans, les médecins lui diagnostiquent une hyper activité et un trouble du comportement. Aujourd’hui, c’est un plaisir pour lui de participer à ce tournoi.

En Belgique, le handifoot se porte bien avec ses 80 équipes participantes et ses quelques 1000 joueurs. Pour Nicolas Renaut, entraîneur de l'équipe, le plus important "c'est de voir les sourires sur leurs visages et qu'ils aient des souvenirs pleins la tête ce soir" nous explique-t-il.

Ce tournoi est une première à Tubize, dans le centre d’entraînement des Diables Rouges. L’objectif est toujours le même : réunir enfants et adultes passionnés de football souffrant d’un handicap physique ou moral, comme Dylan. "On adore jouer au foot, c'est la première fois qu'il y a un grand tournoi comme ça, puis dans le centre d'entraînement des Diables Rouges", se réjouit Dylan.

Pour les organisateurs, le but est de développer le handifoot avec un championnat et des matchs réguliers, mais aussi, de toucher toutes les provinces de la Belgique. "On veut faire comprendre à tout le monde que le football est accessible à tous, il n'y a pas que le foot de la télé, il y a aussi ce football, plus amical, convivial, où toutes les équipes viennent pour participer, le score n'a pas d'importance", explique Nicolas Hemelhof, membre de l'organisation du tournoi.

La Pro League va obliger tous les clubs de football professionnel à investir dans le handifoot à partir de la saison 2023-2024.