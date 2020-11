La police de Wavre prévient: les cambrioleurs s'adaptent au couvre-feu

Craignant manifestement d'être contrôlés sur la voie publique durant le couvre-feu, les cambrioleurs semblent adapter leurs horaires, a indiqué vendredi un porte-parole de la zone de police de Wavre.

Un vol dans une habitation a été constaté, jeudi en fin d'après-midi, dans une petite rue perpendiculaire à l'avenue Chevalier Jehan à Wavre. Des individus se sont introduits dans l'immeuble par une fenêtre avant de le fouiller et d'y dérober bijoux et montres. "On constate de plus en plus de vols l'après-midi, c'est un modus operandi qui commence vraiment à se répéter", commente un commissaire wavrien. Selon lui, les malfrats ne se risquent plus à sortir après 22h00 et se concentrent dès lors sur d'autres créneaux horaires. "Il convient de ne pas négliger ce constat et d'enclencher son alarme pour chaque absence, même limitée, désormais aussi à des périodes habituellement peu propices aux cambriolages", conclut le policier.