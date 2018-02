La police du Brabant Wallon est sur les dents à cause d'une vague de cambriolages: "Des quartiers entiers sont visités"

Nous vous le rapportions mercredi soir. Un important déploiement de policiers avait été déployé à Wavre dans l'espoir de retrouver les auteurs de plusieurs cambriolages commis dans la zone. Depuis quelques jours, ce genre d'infractions est en nette hausse dans la région. La Police du Brabant Wallon est sur les dents. Rien que le week-end dernier, 42 vols ont été comptabilisés. Depuis quelques jours, une recrudescence des cambriolages a été constatée dans les communes suivantes: Chaumont-Gistoux, Grez-Doiceau, Wavre, Limal, Braine-l'Alleud ou Waterloo. Dans cette dernière, la police est intervenue en force.

Quarante policiers ont été déployés à Waterloo avec les renforts de la police fédérale. Michel Vandewalle, Chef de corps: "Effectivement, on a fait une opération avec l'aide de la police fédérale.(...)Une course-poursuite s'en est suivie. La voiture suspecte a eu effectivement plusieurs véhicules à ses trousses avec des hélicoptères de la police fédérale. Six personnes ont été arrêtées à Waterloo."

Ailleurs dans la province, les vols se sont multipliés de manière inquiétante, confirme Jean-Claude Eslander, le procureur du Roi: "On avait constaté en décembre et en janvier une augmentation, mais ce week-end-ci, cela a été bien au delà de la normale. On a détecté 42 cambriolages, rien que pour le week-end dont 11 sur Braine-l'Alleud, une dizaine dans les Ardennes brabançonnes.. "Des quartiers entiers sont visités, manifestement par des bandes".

À Jodoigne, des ressortissants polonais ont été interceptés hier.