La procès de la comtesse du Monceau de Bergendal, dont les chevaux s'étaient retrouvés dans les rues de Villeroux, a commencé aujourd'hui

La 14e chambre de la cour d'appel de Bruxelles a entamé, mercredi matin, le procès de la comtesse Diana du Monceau de Bergendal, prévenue pour infraction à la loi relative à la protection et au bien-être des animaux. Celle-ci est également prévenue pour des faits de coups et blessures commis par ses chiens.



La cour a fait le rapport du dossier, mercredi, dans lequel il est question de deux affaires de maltraitance animale dont est suspectée Diana du Monceau de Bergendal. En 2013, la police avait procédé à deux saisies de chiens dans les propriétés de la prévenue, l'une avait été réalisée à Chastre le 10 juin et l'autre à Genappe le 24 octobre 2013. Lors de la première descente à Chastre, 37 chiens ont été saisis. La police, accompagnée d'inspecteurs vétérinaires et d'inspecteurs de l'environnement, a agi suite aux plaintes de plusieurs voisins. Des chiens errants avaient attaqué des lapins et des poules et aboyaient sans cesse.

Sur place, les intervenants ont constaté que la prévenue vivait parmi des dizaines de chiens, parfois agressifs, et qu'il régnait une odeur nauséabonde d'excréments. Egalement, certains chiens étaient enfermés dans de mauvaises conditions, et d'autres étaient gravement malades. Lors de seconde descente, à Genappe, la police avait saisi 57 chiens, eux aussi hébergés dans de mauvaises conditions.

La comtesse du Monceau de Bergendal avait déjà été condamnée une première fois en avril 2012. Elle avait bénéficié de la suspension simple du prononcé de la condamnation mais avec l'obligation de se limiter à 20 chiens. Le procès se poursuivra avec l'instruction d'audience le 19 septembre prochain à 09h00.