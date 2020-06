La Ville de Wavre manifeste son soutien contre les violences policières: "Black lives matter" (photo)

Les principales maisons de disques, ont suspendu leur activité ce mardi pour montrer leur soutien contre les violences policières visant les Afro-Américains aux Etats-Unis. Sony Music, Warner Music Group et Universal Music participent ainsi au "Black Out Tuesday" (le mardi débranché), "une journée pour observer, prendre contact et s'organiser", selon un message publié lundi par Universal Music. Il s'agit d'"une journée d'action consacrée à des changements significatifs dans notre société, dès maintenant et dans l'avenir".

Une initiative à laquelle se sont associés plusieurs artistes (Rolling Stones, David Guetta, Massive Attack et Quincy Jones) à travers le monde mais aussi... la Ville de Wavre.

Sur son compte Instagram, la ville a partagé un carré noir symbolisant "ce mardi débranché" y ajoutant les hashtags "Black Out Tuesday" et "Black Lives Matter" (la vie des personnes noires compte), afin de montrer son opposition aux violences policières.



"Ce n'est pas une initiative de 24 heures", ont annoncé les deux femmes à l'origine du mouvement sur leur site dédié. "Nous allons mener ce combat à long terme. Un plan d'action sera annoncé."