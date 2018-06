La voiture de Michel complètement brûlée à Braine-l'Alleud ce week-end: "Je comptais l'offrir à ma fille pour ses 18 ans"

La voiture de Michel a brûlé durant la nuit de samedi à dimanche. L'habitant de Braine-l'Alleud, qui souhaitait la donner à sa fille dans quelques années, est déçu.

"Mon véhicule a été brûlé dans la nuit de samedi à dimanche", débute Michel via le bouton orange Alertez-nous. La voiture de cet habitant de Braine-l'Alleud a pris feu vers 2h du matin. Une personne a constaté l'incendie et a contacté les pompiers. Les hommes du feu sont arrivés rapidement sur les lieux, mais les dégâts étaient déjà trop importants. "Vers 3h du matin, des policiers ont sonné à ma porte pour m'annoncer que mon véhicule avait été retrouvé en feu", détaille le propriétaire de la BMW Z3.





"Elle a pris feu dans l'habitacle"



Michel avait l'habitude de garer son véhicule sur le parking de la Goëtte, à 800 mètres de son domicile, "dans un endroit fort fréquenté", précise l'homme de 51 ans. Propriétaire de deux autres voitures, il l'utilisait durant les week-ends.



Ce dernier est persuadé qu'une personne a provoqué cet incendie car il n'y avait rien de particulier à bord qui aurait pu y mettre le feu. "Ma voiture a complètement cramé. Elle a pris feu dans l'habitacle, elle n'a pas pris par le moteur. Le réservoir était plein, il n'y avait pas de vapeur d'essence, donc aucune raison d'explosion", affirme-t-il.







"Ma fille aime beaucoup cette voiture"



L'homme avait racheté cette voiture d'occasion il y a deux ans. Le véhicule qui date de 1999 avair été entièrement refait. C'est donc une grosse perte pour l'entrepreneur de Braine-l'Alleud. Ce qui attriste encore plus le cinquantenaire est le fait qu'elle soit "irrécupérable". Il va essayer de vendre "les restes" à une casse de Malines, spécialisée dans les Z3.



Mais au-delà de la perte matérielle... Cette voiture a une grande valeur sentimentale pour Michel. Le frigoriste brainois comptait l'offrir à sa fille pour ses 18 ans, dans 4 ans. "Elle aime beaucoup cette voiture. Je l'ai achetée en pensant déjà à la lui offrir", confie le père de famille, déçu.





"L'enquête est en cours"



Michel espère que les alentours du parking sont équipés des caméras de surveillance afin que la police puisse faire toute la lumière sur cette affaire. Ces preuves seraient également sa seule chance pour se faire indemniser par l'assurance.



Si les agents de police confirment les faits, ils restent cependant prudents concernant les causes de l'incendie. "Rien ne nous permet de déterminer l'origine", explique le Chef de zone Stéphane Vanhaeren avant d'ajouter : "L'enquête judiciaire est en cours".