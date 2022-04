Le bourgmestre de Braine-le-Château est décédé

La Fédération MR du Brabant wallon a confirmé samedi le décès du bourgmestre de Braine-le-Château, Alain Fauconnier. Il était impliqué au niveau politique dans la vie communale depuis 1994. Echevin dès sa première élection puis bourgmestre depuis 2012 sous la bannière du mouvement local Renouveau brainois, Alain Fauconnier avait officialisé son adhésion au MR en 2016. Il avait été réélu en tant que bourgmestre de Braine-le-Château en 2018 avec plus de 1.300 voix.

"Alain aura marqué de son empreinte la politique communale durant 27 ans. Nous perdons un grand homme", indique la commune de Braine-le-Château ce samedi sur les réseaux sociaux.

Le bourgmestre castellobrainois avait mené une carrière professionnelle au sein de l'entreprise UCB et était notamment apprécié pour son sens du dialogue. "Alain était un homme qui mettait toute son énergie pour sa commune de Braine-le-Château. L'émotion est forte. D'abord échevin et ensuite bourgmestre depuis 2012, Alain Fauconnier va laisser un grand vide. C'était un homme de consensus, un sage qui cherchait toujours le compromis. Nous perdons une belle personne. Je pense à sa famille à qui je présente mes plus sincères condoléances", réagit le président de la fédération MR du Brabant wallon, Jean-Paul Wahl, se disant "profondément triste".