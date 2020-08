Le Brabant wallon frappé par les intempéries cette nuit: 30 minutes d'orage, et 140 interventions pour les pompiers

Le ciel était totalement noir dès 18h, déjà, et dominé par des éclairs, des éclairs, du vent et de la grêle. Cette fois-ci, c'est le Brabant wallon qui a été frappé par les orages de chaleur. Parmi les dommages, le toit d'une ferme s'est notamment envolé. Le standard des pompiers a sonné toute la soirée, après seulement 30 minutes d'orages violents.

De nombreuses alertes nous sont parvenues via le bouton orange "Alertez-nous", ainsi que des photos et vidéos dès hier après-midi.

Les pluies étaient très localisées, trois communes ont été particulièrement touchées : Wavre, Ottignies-Louvain-La-Neuve et Grez d'Oiceau. Jodoigne également, mais dans une moindre mesure. Des centaines d'appels sont arrivés aux hommes du feu en quelques minutes.

Au total, les pompiers brabançons ont effectué 140 interventions hier soir. Principalement pour des arbres couchés, des plaques d'égouts soulevées, et des chaussées inondées. Heureusement, aucune victime n'est à déplorer.

Les pompiers ont dû s'arrêter en début de nuit, à cause de l'obscurité. Il leur reste du travail pour aujourd'hui : 25 interventions doivent toujours être effectuées.

Un peu plus tard, des orages à Mouscron

La Wallonie Picarde a également été touchée par ces orages un peu plus tard dans la soirée. Une soixantaine d'interventions ont été effectuées, aux alentours de Mouscron et Tournai notamment. Là aussi, essentiellement pour des arbres à évacuer, de l'eau dans les caves et des plaques d'égouts soulevées. Tout est rentré dans l'ordre en Wallonie Picarde, mais les interventions pourraient reprendre en journée, au réveil des habitants.

© Alertez-nous - à Mouscron