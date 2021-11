Le cabinet d'esthétique mobile, le nouveau concept imaginé par Coralie pour prodiguer des soins à domicile

Depuis 6 ans, Coralie sillonne les rues de Waterloo, Braine l’Alleud et le sud de Bruxelles avec son petit camion aménagé en institut de bien-être. En tant qu'esthéticienne, elle vient chez le client lui prodiguer des soins ou des massages. Massage, pédicure ou encore épilation, les soins pratiqués sont comme dans un cabinet classique. La formule séduit de plus en plus de clients. La demande ne cesse de croitre notamment dans les maisons de repos ou les centres pour personnes handicapées. Aujourd'hui, elle envisage d'étendre son activité par l'acquisition de nouveaux véhicules.