Le chantier de la nouvelle usine Realco a démarré à Louvain-La-Neuve: "Notre capacité de production sera triplée"

L'ancienne usine avait été entièrement détruite par un incendie il y a 2 ans. Les travaux dureront environ 1 an.

Il y a 2 ans, un important incendie détruisait une grande partie de son centre de production et de stockage, forçant Realco à sous-traiter la plupart de ses activités...

Aujourd'hui, le site de LLN renaît de ses cendres. Pelleteuses et bulldozers sont déjà à l'œuvre depuis quelques jours.



Le futur bâtiment sera plus grand et plus performant...

"Notre capacité de production sera triplée par rapport à l'usine d'avant, indique Georges Blackman, directeur général de Realco. Et de nouveau un centre de logistique qu'on va rétablir ici. Le bâtiment en superficie, ce sera plus ou moins la même chose qu'avant. Par contre il sera plus haut pour augmenter la capacité de stockage".



Les flux de production ont été repensés. L'usine se veut aussi à terme plus écologique, avec l'installation de bassins de récupération d'eau de pluie. Elle devrait être opérationnelle début 2023.