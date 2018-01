Le corps d'une habitante de Walhain repêché dans l'Orneau près de Gembloux

Le corps sans vie d'une femme disparue à Walhain a été découvert dans la région de Gembloux, a-t-on appris samedi auprès du parquet du Brabant wallon et du parquet de Namur, confirmant ainsi une information du journal l'Avenir. Des fouilles avaient été organisées dans une portion de l'Orneau près de Bossières. Une personne nous avait envoyé la photo ci-dessus, se demandant ce qu'il se passait. "Protection civile, plongeurs, chiens, police depuis hier", nous disait-elle cet après-midi via le bouton orange Alertez-nous.



La disparition inquiétante d'une habitante de Walhain née en 1961 avait été signalée vendredi aux autorités judiciaires brabançonnes. Durant toute la matinée, des recherches ont été effectuées par la zone de police d'Orne-Thyle et le corps de la victime a été repêché dans l'Orneau. La cause du décès n'a pas été communiquée.

Le procureur du Roi du Brabant wallon a confirmé l'information à l'agence Belga, précisant que le parquet de Namur est en charge du dossier.