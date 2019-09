Le lac de Louvain-la-Neuve est en danger: la pollution MENACE ce monument de la ville

La ville de Louvain-la-Neuve compte en son sein un lac toujours très populaire. Ce point d'eau, symbole de la ville, est aujourd'hui menacé par une forte pollution.

Que va devenir le lac de Louvain-le-Neuve ? Ce point d'eau est aujourd'hui victime d'une grande pollution, issue d'une canalisation d'eau dont la source n'est pas encore connue.

Interrogés par nos journalistes, les riverains sont excédés. "Je viens tous les 15 jours, avec les élèves ou pour faire un jogging autour du lac. Et c'est vrai qu'on découvre un peu de pollution, des nappes un peu douteuse près de la sortie", nous explique ce joggeur. "On voit souvent des canettes, des bouteilles... des fois il y a des vélos, des déchets de biscuits et des choses comme ça", confirme un jeune garçon. "Quand on passe ici, on sent une odeur d'égout, normalement, ça ne devrait pas arriver", précise ensuite cette habitante.

Jean-Claude, un garde forestier, est lui aussi désespéré. Ce dernier nous dévoile une énorme sortie d'eau, laquelle pollue le lac au quotidien. "Ce sont les sorties d'eaux, normalement pluviales", nous explique-t-il. "Là, il fait sec, mais ça continue à couler. C'est comme ça 24h sur 24, de l'eau de je ne sais d'où, jetée par je ne sais qui. On aimerait bien essayer de juguler cette chose-là pour ne plus avoir un lac pollué".

La commune, consciente de ce problème, estime que des erreurs de raccordements pourraient être à l'origine du problème. Des erreurs qui dateraient donc de la fondation même de Louvain-la-Neuve. Une réunion entre la commune, l'intercommunale des eaux et l'UCL aura lieu dans une dizaine de jours. Avec pour mission de sauver la faune et la flore de ce bassin, aujourd'hui en grand danger.