Le RAS-LE-BOL de ces pompiers volontaires de Nivelles: forcés de rester chez eux, ils n'étaient payés qu'en cas d'intervention

Rudy et 36 autres pompiers volontaires ont intenté une action en justice. Ces derniers exigent d'être traité de la même manière que les pompiers professionnels, notamment lors de leurs gardes.

Entre 2004 et 2015, des pompiers volontaires de la zone de Nivelles n'ont pu profiter d'un salaire conventionnel. Ces derniers ne disposaient pas des mêmes traitements que les pompiers professionnels lors de leurs gardes. Concrètement, les volontaires devaient rester dans un périmètre précis, 24h sur 24, pendant toute leur semaine de garde. Problème: aucun salaire n'était prévu si les pompiers ne partaient pas en intervention.

Une situation jugée inacceptable par Rudy et ses collègues, qui ont donc décidé de poursuivre les autorités devant le Tribunal du Travail, qui doit rendre son verdict aujourd'hui. "Dès que notre BIP sonne, nous devons rejoindre notre caserne", nous explique Rudy, pompier volontaire qui participe à cette action judiciaire. "On ne sait donc rien prévoir, rien entreprendre. On doit être disponible à la maison", nous précise-t-il.

L'objectif est de faire reconnaître ces gardes à domicile comme du temps de travail et donc de percevoir des rémunérations. "Cela mérite une compensation salariale. Rester à disposition de son employeur à domicile, cela engendre une série de problèmes familiaux", précise immédiatement Rudy.

Une telle avancée pourrait coûter très cher à la Ville de Nivelles. Pas d'inquiétude de ce côté, la Ville ayant budgétisé le coût d'une telle procédure et d'un résultat défavorable. Le verdict devrait être rendu aujourd'hui.