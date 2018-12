Le service de déminage a été appelé à Tubize après la découverte mardi vers 15h15 d'une bombe sur un chantier situé à proximité du CPAS de la commune brabançonne. Les services de secours et les autorités communales étaient sur place. "Le CPAS et les sociétés avoisinantes ont été évacués et le périmètre a été sécurisé", ont indiqué les autorités communales précisant que "tout danger était écarté".



