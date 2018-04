Un concert arrêté net mercredi soir à Louvain-la-Neuve: le comportement de certains étudiants devenait trop dangereux

Le show donné par le groupe Therapie Taxi qui a eu lieu hier soir sur la grande scène du Welcome Spring festival, à Louvain-la-Neuve, a dû s'arrêter net.

Plusieurs témoins nous ont informés via le bouton orange Alertez-nous qu'ils avaient dû évacuer les lieux d'urgence.

Selon les pompiers contactés par nos soins, les mouvements de foule sont tout à coup devenus trop dangereux pour maintenir le concert sur la grande scène. Des personnes se faisaient écraser à proximité du podium.

Les lieux ont dû être évacués. Le reste du festival a pu se poursuivre.

On ignore s'il y a des blessés.

L'un des participants du festival déplore, ce matin sur la page Facebook du festival, l'organisation de l'événement. Il écrit: "Hier soir, c'était en dessous de tout. L'aménagement du site, d'abord, avec un goulot super mal pensé à l'entrée. Fallait pas réfléchir longtemps pour savoir que ça allait être le boxon. Surtout quand les 2 sorties sont bloquées et qu'on oblige les gens qui sortent à remonter la foule à contre-courant."

Le festivalier déplore aussi la sécurité et le fait que plusieurs bagarres ont eu lieu sans que les gardiens n'interviennent. Et de s'étonner que le concert était "enfants admis": "Vous indiquez clairement "convient aux enfants", mais si j'avais emmené un enfant sur place, c'est garanti que je portais plainte", conclut l'homme.

Le groupe Thérapie Taxi a tweeté après être sorti de scène: "Louvain : désolé l'organisation n'a pas mesuré l'ampleur de l'événement. Il y a eu des blessés, on a dû arrêter le concert plus rapidement que prévu ! On est les premiers déçus les amis !"