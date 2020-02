Les brasseries Duvieusart entièrement réhabilitées à Nivelles: il y a des appartements, des commerces et une crèche

A Nivelles, les anciennes brasseries Duvieusart sont entièrement réhabilitées. Resté un chancre depuis la fin des années 50 à la suite d'un incendie qui a ravagé le site, ce bâtiment industriel est au cœur d'un tout nouveau quartier.



Il y a 53 appartements, des commerces, et une crèche pour la première phase. Dans un second temps, le promoteur Thomas & Piron se lancera dans la construction de 66 maisons unifamiliales et 4 blocs de 75 appartements.



Le site était à l'abandon depuis l'incendie qui a détruit la brasserie en 1956 marquant la fin de l’activité brassicole à cet endroit. 30 ans plus tard, le promoteur commence à racheter les parcelles.

En 2008, une convention est signée avec la ville pour 10 millions d'euros. Aujourd'hui, la première phase du projet est terminée.