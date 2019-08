Les éducateurs de l'IPPJ de Wauthier-Braine en grève: "Nous ne sommes pas outillés pour encadrer des jeunes ayant des troubles psychiatriques"

Une grande majorité des éducateurs de l'Institut de la protection de la jeunesse de Wauthier-Braine, dans le Brabant wallon, sont en grève. Ils ont débrayé dès 6h ce jeudi matin pour mener une action en front commun de 24h.

Ces travailleurs protestent contre le placement de deux jeunes souffrant de problèmes de santé mentale au sein de leur IPPJ. Ces institutions sont chargées d’accueillir des jeunes ayant commis des infractions et placés par des juges de la jeunesse.



A Wauthier-Braine, il y a actuellement deux mineurs ayant des problèmes psychiatriques. L’un d’entre eux est également sourd et muet. Les éducateurs ne se sentent pas formés pour encadrer et faire évoluer ces jeunes.

"Deux jeunes qui présentent autant de troubles cela a un impact immédiat aussi bien dans la gestion du groupe mais cela demande aussi énormément d’énergie aux équipes éducatives pour mener à bien leurs missions. Nous ne sommes pas outillés pour communiquer avec un jeune qui est sourd et muet et pour donner des soins adéquats à une personne qui a des troubles psychiatriques", souligne François Beausart, éducateur et délégué CSC, au micro de Margaux Guyot.

Pour lui, ces mineurs devraient être confiés à des personnes qualifiées."On veut bien effectuer ce genre de mission mais alors on doit nous donner les moyens de les effectuer et aujourd’hui ce n’est pas le cas", regrette l’éducateur.

Une rencontre est prévue ce jeudi après-midi avec l’administration pour évoquer le problème.