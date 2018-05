Les flammes ravagent un bâtiment du quartier des Papeteries de Genval: l'incendie a été maîtrisé

Un incendie s'est déclaré à Genval (Rixensart), dans le quartier des Papeteries de Genval. Guillaume nous a prévenus via notre bouton orange Alertez-nous. "Il y a un incendie dans les anciennes papeteries. Les pompiers sont sur place", nous a-t-il indiqué vers 19h15.



Contactés par nos soins, les pompiers de Wavre ont confirmé avoir reçu des appels pour cet incendie. Mais la caserne était débordée et ce sont les hommes du feu d'Overijse qui ont été envoyés sur les lieux. Un officier de Wavre a également été dévié d'une autre intervention pour se rendre sur place.



Vers 20h30, les pompiers de Wavre nous ont indiqué que le feu avait été maîtrisé et qu'il n'y avait pas de blessé. L'incendie aurait touché un ancien hangar du quartier, ne mettant pas en danger les habitants.