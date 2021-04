Les jacinthes du bois de Hal offrent un spectacle MAGIQUE

C'est un magnifique spectacle que nous offrent les jacinthes du bois de Hal en ce mois d'avril. Le bois de Hal est célèbre dans le monde entier pour la floraison des jacinthes qui donne un air poétique à la forêt.

Le festival des jacinthes dans le bois de Hal a été annulé pour la deuxième année consécutive en raison de l'épidémie de coronavirus et du nombre d'infections croissantes.

Les jacinthes ne fleurissent que trois semaines au printemps, ce qui attire chaque année des milliers de touristes tant belges qu'étrangers. Pendant cette période, une navette gratuite relie la gare de Hal au bois le week-end, les visiteurs peuvent aussi louer des vélos et se ravitailler auprès des commerçants locaux.

"Nous avons dû annuler le festival l'année dernière, donc maintenant c'est déjà la deuxième fois", avait expliqué Marc Snoeck. "C'est dommage, mais nous ne voulons pas que des gens de partout viennent dans les bois. Ce sera quelque chose en plus pour les habitants de la région cette année."

Il est également interdit de placer des chariots à glaces et certains parkings sont fermés. La police et les gardes forestiers de l'Agence pour la nature et les forêts veilleront au respect des mesures. En 2019, selon le bourgmestre, environ 17.000 personnes ont utilisé la navette gratuite.