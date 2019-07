Arrêté les mains couvertes de suie et sa voiture remplie de produits inflammables: un Nivellois condamné pour des incendies volontaires

Un Nivellois âgé de 20 ans a été interpellé après deux incendies volontaires perpétrés, dans la nuit de lundi à mardi, dans des exploitations agricoles situées dans l'entité de Nivelles. Il a été placé sous mandat d'arrêt et écroué, a-t-on appris mercredi auprès du parquet du Brabant wallon.



Le jeune homme a avoué les faits qui lui sont reprochés. Vers minuit, les pompiers de Nivelles, Braine-l'Alleud et Tubize ont combattu, durant plusieurs heures, le feu qui s'était déclaré dans un hangar de la ferme de la Croix Hayette, à Thines. L'exploitant avait été alerté par l'appel téléphonique d'un individu que les pompiers et les policiers ont ensuite rencontré sur les lieux.





Ses mains étaient couvertes de suie



A côté du hangar en feu, un autre entrepôt abritait du bétail et du matériel agricole qui ont été protégés. Vers 03h00, c'est une dépendance d'une autre ferme, située le long du chemin de Baudémont, à la limite des entités de Nivelles et Ittre, qui était la proie des flammes. Sur les lieux, les pompiers et les policiers ont constaté la présence du même individu rencontré lors du précédent sinistre.

Ses mains étaient couvertes de suie et il portait un briquet dans les poches. Dans sa voiture, ont été retrouvés des produits inflammables, dont des bouteilles de parfum et de mousse. Le suspect n'était pas encore connu des services de police. Il semble qu'il soit récemment rentré d'un séjour à l'étranger et qu'il était hébergé chez sa mère, précise le procureur brabançon qui a obtenu à son encontre la délivrance d'un mandat d'arrêt.