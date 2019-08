Les montagnes russes Tiki Waka évacuées à Walibi: "Les visiteurs sont en sécurité"

Des montagnes russes familiales sont évacuées à Walibi, à la suite d'un problème technique.

Un incident technique s'est produit dans l'attraction Tiki Waka, à Walibi, nous dit un témoin via le bouton orange Alertez-nous. L'attraction était alors en cours d'utilisation. "Nous procédons à une évacuation, confirme Marie-France Adnet, porte-parole de Walibi. Les visiteurs sont en sécurité et nous rouvrirons dès que possible".

D'autres témoins évoquent une "panne d'électricité à Walibi", touchant plusieurs parties du parc. La porte-parole n'a pas souhaité en dire davantage. On ignore donc la nature de l'incident, les circonstances exactes des faits et s'il y a des blessés ou des personnes incommodées par cet incident.

Le Tiki Waka est une montagne russe familiale située dans la partie Exotic World de Walibi. Cette nouvelle attraction a été inaugurée en 2018.

