Parcs à conteneurs pris d’assaut dans le Brabant wallon: "La situation est exceptionnelle ces jours-ci"

Vous avez été plusieurs à nous signaler, via le bouton orange Alertez-nous, une fréquentation importante des Recyparcs de l’intercommunale inBW dans le Brabant wallon. Certains parcs à conteneurs sont en effet pris d’assaut ce vendredi. Le porte-parole d’in BW confirme le caractère exceptionnel de la situation.

"On s’est rendu dans plusieurs parcs à conteneurs du Brabant wallon et, suite aux inondations, les files sont interminables", nous indiquait un témoin via le bouton orange Alertez-nous. Il semble en effet que les Recyparcs in BW soient littéralement pris d’assaut ce vendredi.

Informations prises auprès de l’intercommunale brabançonne, son porte-parole confirme une "importante fréquentation" des lieux. "La situation est particulièrement exceptionnelle ces jours-ci", nous dit Raphaël Lateur.

Plusieurs facteurs sont pointés du doigt, notamment les récentes inondations dans certaines communes de la province. Un nombre important de déchets liés aux inondations transitent dans les différents parcs à conteneurs. "Les gens viennent évacuer les choses qui ont pris l’eau", indique un préposé du Recyparc de Wavre.

Néanmoins, le porte-parole in BW tempère : "C’est lié à d’autres facteurs également", dit-il, citant la météo clémente des derniers jours. "Tout le monde jardine pour le moment vu qu’il fait beau. On a eu de mauvaises conditions météo durant un certain temps donc maintenant, tout le monde en profite."

La plupart des usagers des Recyparcs viennent en effet aussi se débarrasser des déchets de jardin. "C’est vrai qu’on constate une grosse affluence des déchets verts, et c’est le cas sur nos 17 Recyparcs. Le fait que ce mercredi était un férié, beaucoup de personnes font le pont et s’occupent de leur jardin", poursuit Raphaël Lateur.

Du côté du Recyparc de Wavre, on confirme tout de même que depuis les inondations, les files s’accumulent de plus en plus. "On est déjà l’un des plus gros parcs à conteneurs de la région. Mais depuis les inondations, on a des files de minimum une heure à une heure et demie d’attente. Ce n’est pas comme ça d’habitude", précise le préposé.

A Court-Saint-Etienne, les riverains se sont également rués sur le parc à conteneurs. "On a énormément de monde, mais ce sont rarement des personnes qui ont été sinistrées. Les déchets ne sont pas spécialement liés aux inondations. Mais on a beaucoup de déchets verts", confirme un préposé du Recyparc de Court-Saint-Etienne.