Un des portiques installés pour protéger les arcades du site classé de l'Abbaye de Villers-la-Ville est à nouveau abimé. Le SPW vient pourtant de le remplacer à la suite d'un énième accident. Ce mardi (16/11) un poids lourd l'a heurté endommageant une partie de la structure. Un autre camion s'y est engouffré méprisant les consignes

Ces portiques sont provisoires en attendant des installations définitives promises pour 2023. Mais pour la commune, les incidents sont trop nombreux. "Les arcades ne se voient pas d'ici, le chauffeur ne voit pas l'obstacle et se dit qu'il pourra peut-être passer. Il sera question de mettre le portique plus haut, mais nous, on s'inquiète de nos arcades", confirme Julie Charles, échevine de la mobilité.

Elle réclame de meilleurs aménagements avec une signalisation en amont. Aujourd'hui, les poids lourds guidés par leur GPS empruntent cette nationale pour raccourcir leur trajet. 8.000 véhicules passent chaque jour à cet endroit.