Les Restos du Coeur de Wavre en grande difficulté: ils lancent un appel aux dons

Par ordre de l'AFSCA, les Restos du Coeur de Wavre ont totalement rénové leur cuisine. Problème : ils n'ont plus d'argent pour faire tourner les restos. aujourd'hui, ils lancent un appel aux dons. "Nous avons ouvert depuis deux jours un compte auprès de la Fédération des Restos du Coeur", explique Guy Stukkens, le président. "On peut verser jusqu'à 40 euros, ou plus avec une attestation fiscale."

Il y a trois ans, l'association a acheté une maison pour abriter le restaurant. Elle a dû y effectuer de nombreux travaux de rénovations. "Nous avons fait une estimation des coûts pour la transformer, et cette estimation ne correspondait pas à la réalité", déplore Guy Stukkens.

Les normes de conformité ont englouti tout le budget. Aujourd'hui, il manque quelques dizaines de milliers d'euros pour ouvrir le Resto du Coeur en janvier prochain.