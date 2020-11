Les ruines du château féodal de Walhain sauvées: "Le but, c'est de consolider"

Bonne nouvelle pour Walhain : les ruines château féodal vont pouvoir être consolidées. La Région vient de débloquer un demi million d’euros pour sauvegarder le site. Pour la commune, c’est évidemment une excellente chose. Cela fait 40 ans qu’elle attend cela.

Pas question de reconstruire le château à l'identique : les ruines seront consolidées pour éviter les éboulements et les dégradations actuels.

"Le but, c'est de consolider et d'éviter que ça ne tombe plus en ruine, a confié Thierry Bauwens, des amis du château de Walhain. Donc, ce n'est pas une rénovation où on va remettre une toiture où ce genre de chose. C'est vraiment remettre en valeur les ruines".

En plus de ces subsides, une enveloppe d'1,2 million sera consacrée à la valorisation du site. Le château sera un lieu touristique important pour la commune avec des retombées pour le commerce et les chambres d'hôtes de l'entité. La commune souhaite aussi en faire un pôle culturel et d'activités.

Cet été, l'édition des terrasses du château ont drainé une large foule attirée par la beauté de ces vestiges.

Le château de Walhain, érigé au 12ème, est un des rares châteaux de plaine en Wallonie. Un patrimoine remarquable de la Région doté d'un double réseau de douves et d'un imposant donjon.