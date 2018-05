Les tracteurs interdits sur la N25 dès le mois de juillet: "Les agriculteurs vont faire des kilomètres de détour et passer devant des écoles"

En colère, les agriculteurs organisent des barrages filtrants à Court-Saint-Etienne et Wavre ce jeudi matin. Chaque année sur cette voie rapide, des charrois avançant à 30 km/h sont percutés violemment par des voitures pouvant rouler à... 120 km/h.

Les tracteurs sur la N25, c'est fini ! La Région wallonne a interdit les véhicules lents sur cette Nationale qui traverse le Brabant wallon.

La mesure entrera en vigueur le premier juillet. Chaque année, des accidents graves ont lieu sur cette voie rapide, car des engins agricoles peuvent l'emprunter et avancent à environ 30 km/h. Les voitures peuvent rouler à 120 km/h, or il y a des virages, des montées, etc... Les accidents sont parfois inévitables.

La région propose aux tracteurs d'utiliser les petites routes. Emmanuel Burton est agriculteur et aussi bourgmestre de Villers-la-Ville, et il est en colère.

"Tout le monde est conscient que les tracteurs à 30 km/h sur une voirie à 120, c'est clair que ce n'est pas adapté. Il n'y a pas photo. Mais il y a des aménagements qui devraient être pensés. Il manque une alternative pour les agriculteurs. Je défends aussi les riverains des communes qui vont être traversées par un certain nombre de charrois, c'est quand même hallucinant. Il y a d'autres solutions pour les agriculteurs que de faire des kilomètres et des kilomètres de détour, dans des zones avec des écoles, des centres de village. Ça va être tout et n'importe quoi...", a-t-il déclaré à BEL RTL.

Les agriculteurs organisent des barrages filtrants à Court-Saint-Etienne et Wavre ce jeudi matin.